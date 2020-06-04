В Москве появился пропуск для посещения МФЦ и поликлиники
Для посещения многофункционального центра и поликлиники или для осуществления волонтерской деятельности москвичи должны получить разовый цифровой пропуск. Указ об этом опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Речь идет о тех гражданах, которые намерены перемещаться на личном автомобиле или общественном транспорте. Если тех, кто намерен посетить МФЦ или поликлинику пешком, такой пропуск не потребуется, передает RT.
Разрешение выдается на сутки.
За минувшие сутки в Москве коронавирусная инфекция зафиксирована ещё у 1998 пациентов. Все зараженных с начала эпидемии в столице 189 тысяч человек.
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