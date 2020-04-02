В Москве появилась служба психологической помощи для людей на карантине

В Москве заработала служба психологической помощи для людей на карантине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на столичный департамент здравоохранения. Психологи отмечают, что в период распространения коронавирусной инфекции из-за необходимости самоизолироваться некоторые люди чувствуют свою ненужность. Также на них давит ограниченное пространство и тревожные новости о распространении COVID-19. Как отмечает Москва 24, все консультации проводятся анонимно.

Между тем, замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала россиян не рассматривать карантин как нечто негативное. Она подчеркнула, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.