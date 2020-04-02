В Москве появилась служба психологической помощи для людей на карантине
В Москве заработала служба психологической помощи для людей на карантине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на столичный департамент здравоохранения. Психологи отмечают, что в период распространения коронавирусной инфекции из-за необходимости самоизолироваться некоторые люди чувствуют свою ненужность. Также на них давит ограниченное пространство и тревожные новости о распространении COVID-19. Как отмечает Москва 24, все консультации проводятся анонимно.
Между тем, замдиректора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн призвала россиян не рассматривать карантин как нечто негативное. Она подчеркнула, что режим самоизоляции дает прекрасную возможность пообщаться со своими близкими.
Ранее НСН писала, что стоимость услуг на мобильную связь и интернет для россиян, работающих в режиме самоизоляции, могут снизить. С такой инициативой в Минкомсвязь обратился член Общественной палаты России Илья Сёмин. По его словам, режим дистанционной работы предполагает значительный рост использования интернета и мобильной связи. Многие работники, оказавшиеся в самоизоляции, вынуждены оплачивать дополнительные расходы из собственного кармана.
В связи с этим Илья Сёмин предлагает ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой (интернет и мобильная связь) для дистанционно работающих россиян.
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