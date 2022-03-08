В Москве повысят температуру в батареях из-за морозов

Коммунальные службы Москвы повысят температуру энергоносителя в сетях из-за ожидающегося похолодания. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что до 11 марта в российской столице ожидаются сильные морозы. Из-за этого городские службы начали поэтапно поднимать температуру в системе теплоснабжения.

По прогнозам синоптиков, самая холодная ночь будет 11 марта. Температура опустится до минус 16 градусов Цельсия.


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