В Москве повысят температуру в батареях из-за морозов
8 марта 202217:44
Коммунальные службы Москвы повысят температуру энергоносителя в сетях из-за ожидающегося похолодания. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Отмечается, что до 11 марта в российской столице ожидаются сильные морозы. Из-за этого городские службы начали поэтапно поднимать температуру в системе теплоснабжения.
По прогнозам синоптиков, самая холодная ночь будет 11 марта. Температура опустится до минус 16 градусов Цельсия.
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8 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru