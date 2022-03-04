Собянин открыл вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации

Собянин подчеркнул, что «Новослободская» — одна из красивейших станций столичного метрополитена, поэтому ее исторический облик реставраторы восстановили максимально точно. Кроме того, на станции появился четвертый эскалатор и четвертая касса, которые увеличили пропускную способность «Новослободской» на 30%. Также обновлены вентиляционные установки. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в 2019 году в рабочий день на этой станции было около 55 тыс. человек. Ремонт станции продлился с 2020 года по 2022 год.

Согласно информации пресс-службы мэра Москвы, «Новослободская» имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

«Сегодня большое событие — станция запускается уже обновленная, которая будет служить десятки лет надежно и бесперебойно для москвичей», — подчеркнул Соябнин.

Кроме того, мэр Москвы добавил, что в рамках масштабной программы по реконструкции метрополитена еще на 17 станциях столичного метро установили новые эскалаторы.

Станци метро «Новослободская» открыта 30 января 1952 года.

