Собянин открыл вестибюль станции метро «Новослободская» после реставрации
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Новослободская» Кольцевой линии после капитального ремонта.
Собянин подчеркнул, что «Новослободская» — одна из красивейших станций столичного метрополитена, поэтому ее исторический облик реставраторы восстановили максимально точно. Кроме того, на станции появился четвертый эскалатор и четвертая касса, которые увеличили пропускную способность «Новослободской» на 30%. Также обновлены вентиляционные установки. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в 2019 году в рабочий день на этой станции было около 55 тыс. человек. Ремонт станции продлился с 2020 года по 2022 год.
Согласно информации пресс-службы мэра Москвы, «Новослободская» имеет статус выявленного объекта культурного наследия.
«Сегодня большое событие — станция запускается уже обновленная, которая будет служить десятки лет надежно и бесперебойно для москвичей», — подчеркнул Соябнин.
Кроме того, мэр Москвы добавил, что в рамках масштабной программы по реконструкции метрополитена еще на 17 станциях столичного метро установили новые эскалаторы.
Станци метро «Новослободская» открыта 30 января 1952 года.
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