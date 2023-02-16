В Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов
В 2023 году в Москве планируется построить и реконструировать 25 производственных объектов. В их числе пять масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что столица создает «зелёный коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов. Срок выполнения административных процедур при этом сокращен в два раза.
Как отметил чиновник, это поможет реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы и создаст производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры.
Ранее Собянин рассказал, как промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом.
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