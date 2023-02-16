В Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

Он отметил, что столица создает «зелёный коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов. Срок выполнения административных процедур при этом сокращен в два раза.

Как отметил чиновник, это поможет реализации ключевых проектов новой индустриализации Москвы и создаст производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры.

Ранее Собянин рассказал, как промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом.

