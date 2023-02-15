Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода ЗИЛ
Промышленная зона бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
"Территория бывшего автозавода "ЗИЛ" становится новым городским районом. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города. Помимо жилья, рабочих мест, здесь создаются и новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные", - написал Сергей Собянин.
Как отметил мэр, в ближайшие годы здесь завершится строительство новой автомобильной магистрали вдоль набережных Москвы-реки, а мост через затон Новинки планируется открыть уже в этом году. Также в скором времени в районе ЗИЛ будет начинаться новая Троицкая линия метро, добавил Сергей Собянин.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что движение на транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе откроется до конца 2023 года. Это позволит решить транспортную проблему для москвичей из близлежащих районов, передает НСН.
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