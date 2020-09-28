В Москве построили пять социальных объектов за сентябрь
В Москве в сентябре построили две школы, два медицинских объекта и один объект культуры, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Новые школы расположены в Южном Бутово и Новокосино. В свою очередь, НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина получил новые корпуса, а в районе Марьино заработал новый медцентр, построенный на деньги инвестора.
По информации Бочкарева, в Москве около 40% всех соцобъектов строят на частные деньги. После этого объекты передают на баланс города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить строительство и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с катком в районе Чертаново Центральное.
Между тем, на сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что работы должны быть завершены в 2021 году. В настоящее время общая строительная готовность спортивного объекта составляет 75%. Он будет предназначен для тренировок спортсменов ФСО «Хоккей Москвы». Кроме того, там планируется открыть детские секции хоккея и фигурного катания, проводить соревнования по этим видам спорта.
ранее градоначальник заявил, что в Москве с 2011 года были построены 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, в планах до 2023 года довести число таких объектов до 150. По словам градоначальника, масштабное спортивное строительство продолжается и в этом году, несмотря на определённые ограничения. Половина таких физкультурно-оздоровительных комплексов строится за счёт городских денег, половина - за счёт частных средств, отметил Собянин. Интерес инвесторов к таким спортивным объектам растёт: в последнее время в торгах на их строительство было по пять-семь участников.
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