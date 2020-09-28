В Москве построили пять социальных объектов за сентябрь

В Москве в сентябре построили две школы, два медицинских объекта и один объект культуры, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Новые школы расположены в Южном Бутово и Новокосино. В свою очередь, НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина получил новые корпуса, а в районе Марьино заработал новый медцентр, построенный на деньги инвестора.

По информации Бочкарева, в Москве около 40% всех соцобъектов строят на частные деньги. После этого объекты передают на баланс города.