Веломаршрут длиной 1150 км свяжет Москву с Санкт‑Петербургом

Между Москвой и Санкт-Петербургом появится веломаршрут длиной 1150 км. Ростуризм приступил к разработке нового проекта, который свяжет два города. Накануне из столицы стартовала исследовательская экспедиция, которая продлится 16 дней. За это время организаторы планируют произвести исследование и трассировку маршрута, а также привлечь к процессу локальные сообщества с целью повысить их интерес к велотуризму. О перспективах первого подобного национального проекта в сфере туризма в эфире «Радио 1» рассказал руководитель велоклуба «Яуза» Алексей Сидоров.

«Эта история, безусловно, не про спорт, а про туризм. Важно, что она подойдёт для людей с любым уровнем физической подготовки. Они смогут проехать столько, сколько захотят. Но для того, чтобы преодолеть путь, необходима инфраструктура. Главное, чтобы маршрут был промаркирован, чтобы была навигация и места отдыха. Чтобы не нужно было ехать сто километров до следующего кафе или гостиницы», – рассказал Сидоров.

По словам собеседника «Радио 1», начало осени не случайно было выбрано для проведения исследования.

«На самом деле, по опыту могу сказать, что осень – прекрасная пора. Сейчас на природе как никогда красиво. Что касается возможных дождей, то тут всё зависит от экипировки. В будущем, если будут созданы полноценные места для отдыха и передышки, погодные условия уйдут на второй план», – добавил Сидоров.

Он привёл в пример ряд европейских стран. Так, например, в Германии велотуризм развит довольно активно. Там на каждые 25-30 км приходятся магазины, кафе или гестхаусы. Одна из целей отечественных разработчиков и исследователей отрасли – сделать нечто подобное и на маршруте Москва – Санкт-Петербург.

Экспедиция отправилась в путь из Москвы. По пути она посетила Красногорск, Звенигород, Рузу и Волоколамск. В планах у велосипедистов также есть Тверь, Торжок, Осташков, Великий Новгород, Старая Русса и Гатчина. По мнению спикера, в случае успешной реализации текущего проекта могут появиться и другие направления для велотуризма.



