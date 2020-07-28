В Москве подвели итоги проекта «Лето моей карьеры»

В Москве завершился проект «Лето моей карьеры», организатором которого выступил центр «Моя карьера». Его участниками в онлайн-формате стали около тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что обучающая программа включила в себя девять профильных школ. Участники смогли примерить на себя одну из девяти специальностей, в частности, фотографа, IT-специалиста, видеоблогера, менеджера по продажам, финансист и другие. За три недели обучения подростки приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми, а также разработали собственные проекты. В дальнейшем они будут использоваться для занятий в семейных центрах Москвы.

Более 100 наставников ежедневно поддерживали ребят в профильных школах, за три недели было проведено более 40 занятий. Каждый смог принять участие в одном из профессиональных треков, пройти профориентацию и встретиться с 25 работодателями.

Более 62 тысяч москвичей нашли новую работу благодаря службе занятости

В начале мая НСН писала, что услугами специализированного центра занятости «Моя карьера» с 30 апреля воспользовались 10 тысяч москвичей. Все услуги по занятости оказываются населению оказывались дистанционно в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в период пандемии город старается оказать поддержку тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и хочет найти работу. Подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу консультанты центра. Около 2 тыс. москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваПрограммаШкольники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры