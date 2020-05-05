По решению Собянина услуги центра занятости оказываются онлайн

Услугами специализированного центра занятости «Моя карьера» с 30 апреля воспользовались 10 тыс. москвичей. Все услуги по занятости оказываются населению в настоящее время в дистанционно в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в период пандемии город старается оказать поддержку тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и хочет найти работу. Подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу консультанты центра. Около 2 тыс. москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами.