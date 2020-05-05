По решению Собянина услуги центра занятости оказываются онлайн
Услугами специализированного центра занятости «Моя карьера» с 30 апреля воспользовались 10 тыс. москвичей. Все услуги по занятости оказываются населению в настоящее время в дистанционно в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в период пандемии город старается оказать поддержку тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации и хочет найти работу. Подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу консультанты центра. Около 2 тыс. москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами.
Вице-мэр отметила, что более 100 тренингов, открытые отборы и консультации специалистов, ярмарки вакансий и партнерские школы доступны удаленно на сайте моякарьера.москва.
Ранее России предсказали два сценария по уровню безработицы в стране, которые могут быть достигнуты по итогам пандемии коронавируса. Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН сравнил любые прогнозы сегодня с гаданием на кофейной гуще.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru