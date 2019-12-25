Более 62 тысяч москвичей нашли новую работу благодаря службе занятости

Москвичи получат возможность в центре «Моя работа» получить консультацию эксперта по карьере, а также записаться на бесплатное обучение, принять участие в мотивационных тренингах, научатся составлять правильное, эффективное резюме. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что Первый флагманский центр занятости «Моя работа», который заработал в апреле текущего года, набирает популярность у горожан, испытывающих проблемы с устройством на работу. За восемь месяцев там проконсультировали и помогли трудоустроиться 183 тысячам жителям Москвы.

Сегодня в банке данных центра занятости населения занесено до 136 тысяч активных вакансий, из них около четырёх тысяч — для людей с ограниченными возможностями, более полутора тысяч подойдут для молодёжи, которая только начинает карьеру.

Для повышения эффективности центр «Моя работа» формирует долгосрочные партнерские отношения с крупными работодателями и реализует новые подходы по подбору персонала. Например, проводит открытые отборы, которые в значительной мере упрощают процедуру поиска новых сотрудников. Кроме того, центр активно развивает дистанционный сервис по подбору персонала.

Как отмечает АГН «Москва», с августа в центре реализуется уникальный проект «Топ-100 резюме». Работодателю предоставляется база резюме жителей столицы с ограниченными возможностями, составленные карьерными экспертами. В сопроводительном письме указаны результаты тестирования личностных возможностей и качеств претендента.

