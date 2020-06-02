В Москве подтвердились ещё 2286 случаев COVID-19
Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в Москве остался примерно на уровне предыдущих суток, свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Так, за сутки к утру 2 июня подтвердились ещё 2286 случаев заражения, к утру 1 июня коронавирус выявили у 2297 жителей столицы.
По информации оперштаба, более 80% новых пациентов - люди младше 65 лет, передаёт АГН "Москва".
За сутки в городе скончался 71 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выздоровели 6030 человек, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Это один из самых больших показателей с начала эпидемии: больше пациентов за сутки выздоровело только 26 мая.
В российской столице продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Режим самоизоляции и пропусков продлён до 14 июня. Однако с первых дней лета открываются непродовольственные магазины, горожанам разрешены прогулки по расписанию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Аналитик: Продажа трубоукладчика «Академик Черский» не спасет «Газпром» от санкциий
- В Москве подтвердились ещё 2286 случаев COVID-19
- В России выявлено 8863 новых случая COVID-19
- В Минздраве рассказали о возвращении России к привычной жизни после COVID-19
- Фитнес упал, но не отжался. Интерес к онлайн-тренировкам рухнул через три недели карантина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru