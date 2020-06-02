В Москве подтвердились ещё 2286 случаев COVID-19

По информации оперштаба, более 80% новых пациентов - люди младше 65 лет, передаёт АГН "Москва".

За сутки в городе скончался 71 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Выздоровели 6030 человек, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова. Это один из самых больших показателей с начала эпидемии: больше пациентов за сутки выздоровело только 26 мая.

В российской столице продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом. Режим самоизоляции и пропусков продлён до 14 июня. Однако с первых дней лета открываются непродовольственные магазины, горожанам разрешены прогулки по расписанию.

