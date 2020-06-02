В России выявлено 8863 новых случая COVID-19
За сутки к утру 2 июня в России подтвердились 8863 новых случая заражения COVID-19, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. По данным медиков, почти у 42% новых пациентов болезнь не имеет клинических проявлений.
Больше всего новых заболевших в Москве (2286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской (354) и Свердловской (292) областях.
Общее число заражений в России достигло 423,7 тысячи. Выздоровели 186,9 тысячи пациентов (+ 11108 за минувшие сутки), скончались 5037 заболевших (+ 182 летальных исхода за сутки).
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Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru