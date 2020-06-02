В России выявлено 8863 новых случая COVID-19

За сутки к утру 2 июня в России подтвердились 8863 новых случая заражения COVID-19, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. По данным медиков, почти у 42% новых пациентов болезнь не имеет клинических проявлений.

Больше всего новых заболевших в Москве (2286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской (354) и Свердловской (292) областях.

Общее число заражений в России достигло 423,7 тысячи. Выздоровели 186,9 тысячи пациентов (+ 11108 за минувшие сутки), скончались 5037 заболевших (+ 182 летальных исхода за сутки).

