В Москве подстрекавшего к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии

«Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет - в колонии строгого режима», — подчеркнули в суде.

При этом обвинение просило для подсудимого 12 лет лишения свободы. Юсубов не признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, религиозный экстремист Юсубов с конца 2019-го по начало 2020 года пытался уговорить еще одного уроженца Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт, пишет RT. Злоумышленник подговаривал земляка убить полицейского, отобрать у того оружие, отправиться к зданию ФСБ и там напасть на других сотрудников правоохранительных органов. В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». Однако Кайбаков сдался правоохранителям, дав показания против Юсубова.

