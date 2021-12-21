В Москве подстрекавшего к взрыву в метро приговорили к 11 годам колонии
Военный суд в Москве признал уроженца Дагестана Юсупа Юсубова виновным в подстрекательстве к взрыву на станции метро «Киевская» и приговорил мужчину к 11 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.
«Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет - в колонии строгого режима», — подчеркнули в суде.
При этом обвинение просило для подсудимого 12 лет лишения свободы. Юсубов не признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
По версии следствия, религиозный экстремист Юсубов с конца 2019-го по начало 2020 года пытался уговорить еще одного уроженца Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт, пишет RT. Злоумышленник подговаривал земляка убить полицейского, отобрать у того оружие, отправиться к зданию ФСБ и там напасть на других сотрудников правоохранительных органов. В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв на станции метро «Киевская». Однако Кайбаков сдался правоохранителям, дав показания против Юсубова.
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