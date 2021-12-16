Адвокат: суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

По его словам, кассационное представление прокурора Москвы было удовлетворено частично, дело направили на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе.

Жорин добавил, что Билу снова избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее прокуратура посчитала чрезмерно мягким приговор Билу и внесла апелляционное представление на решение Пресненского районного суда, который приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на три года.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В ДТП столкнулись несколько машин, серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова, сообщает RT.

