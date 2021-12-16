Адвокат: суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы блогера Эдварда Била (Эдуард Биль), заявил, что Второй кассационный суд отменил приговор его клиенту по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы 1 апреля, сообщает ТАСС.
По его словам, кассационное представление прокурора Москвы было удовлетворено частично, дело направили на новое рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе.
Жорин добавил, что Билу снова избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Ранее прокуратура посчитала чрезмерно мягким приговор Билу и внесла апелляционное представление на решение Пресненского районного суда, который приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав сроком на три года.
Резонансное ДТП произошло 1 апреля. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В ДТП столкнулись несколько машин, серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова, сообщает RT.
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