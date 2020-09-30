В Москве подросток с коронавирусом сбежал от врачей

В Москве подросток с положительным тестом на коронавирус сбежал от врачей, выскочив из машины скорой помощи, сообщило РЕН ТВ.

Накануне 17-летнего юношу доставили на скорой в больницу имени Башляевой. Когда автомобиль въехал на территорию больницы, подросток выпрыгнул из машины и скрылся.

По информации телеканала, мальчик уже убегал из дома.

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Ранее в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Прививку сделали уже шесть человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед этим российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета заявил, что борьба с распространением коронавирусной инфекции ещё не закончена, терять бдительность нельзя.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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