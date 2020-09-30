В Москве подросток с коронавирусом сбежал от врачей

В Москве подросток с положительным тестом на коронавирус сбежал от врачей, выскочив из машины скорой помощи, сообщило РЕН ТВ.

Накануне 17-летнего юношу доставили на скорой в больницу имени Башляевой. Когда автомобиль въехал на территорию больницы, подросток выпрыгнул из машины и скрылся.

По информации телеканала, мальчик уже убегал из дома.