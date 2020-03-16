В Москве подрастет давление и температура
Очередного снегопада в Москве в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Синоптик также отметил, что ветер стихнет, до среды сохранится штиль.
В понедельник, 16 марта, в столице ожидается до +4 градусов. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром гололедица. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, сообщает АГН «Москва».
В пятницу шквалистый ветер, обрушившийся на Москву, повалил более 200 деревьев, повреждения получили около 50 автомобилей. Кроме того, повреждена крыша 12 строений, зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи. Погиб мужчина, это водитель, на машину которого упало дерево.
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