В Москве подрастет давление и температура

Очередного снегопада в Москве в ближайшие дни не ожидается, а температура воздуха будет постепенно повышаться. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Синоптик также отметил, что ветер стихнет, до среды сохранится штиль.

В понедельник, 16 марта, в столице ожидается до +4 градусов. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром гололедица. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, сообщает АГН «Москва».