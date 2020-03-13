Шквал повалили в Москве более 200 деревьев
Более двухсот деревьев уже повалено в Москве шквалистым ветром, повреждения получили около полусотни автомобилей. Об этом информирует пресс-служба Комплекса городского хозяйства российской столицы. Как сообщает РИА Новости, более половины упавших деревьев уже убрано.
Кроме того, повреждена крыша 12 строений, зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи, отмечает RT.
От разгула стихии в Москве один человек погиб, это водитель, на машину которого упало дерево. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.
Как пишут «Дни.ру», трагедия произошла на улице 1-я Мясниковская. Дерево угодило по автомобилю Mazda, он проехала ещё 100 метров, а потом врезался в припаркованные машины.
Ещё двое человек пострадали. В столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. В порывах ветер достигает 25 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в Главном управлении МЧС по Москве функционирует оперативный штаб для экстренного реагирования пожарных и спасателей на разнообразные чрезвычайные ситуации, передает РЕН ТВ.
Сотрудники Московского пожарно-спасательного гарнизона информируют население об опасности и способах защиты. В частности, применяются мобильные средства громкоговорящей связи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News