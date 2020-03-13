Шквал повалили в Москве более 200 деревьев

От разгула стихии в Москве один человек погиб, это водитель, на машину которого упало дерево. Следственный комитет организовал проверку по данному факту.

Как пишут «Дни.ру», трагедия произошла на улице 1-я Мясниковская. Дерево угодило по автомобилю Mazda, он проехала ещё 100 метров, а потом врезался в припаркованные машины.

Ещё двое человек пострадали. В столичном регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. В порывах ветер достигает 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Главном управлении МЧС по Москве функционирует оперативный штаб для экстренного реагирования пожарных и спасателей на разнообразные чрезвычайные ситуации, передает РЕН ТВ.

Сотрудники Московского пожарно-спасательного гарнизона информируют население об опасности и способах защиты. В частности, применяются мобильные средства громкоговорящей связи.

