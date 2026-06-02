Мирошник рассказал о количестве погибших от атак ВСУ медиках

Более 40 медицинских работников пострадали, а 18 погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в прифронтовых районах России за первые четыре месяца 2026 года. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил на встрече с делегацией Международного комитета Красного Креста в Луганске, сообщает РИА Новости.

Дипломат привел статистику, отметив, что с 1 января по 1 апреля текущего года украинские войска атаковали 56 объектов здравоохранения. При этом итоговые данные за май еще не подведены.

Мирошник акцентировал внимание на том, что международное право, в частности Женевская конвенция, строго запрещает наносить удары по больницам и клиникам, так как они не могут считаться законными военными целями.