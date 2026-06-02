Мирошник рассказал о количестве погибших от атак ВСУ медиках
Более 40 медицинских работников пострадали, а 18 погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в прифронтовых районах России за первые четыре месяца 2026 года. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил на встрече с делегацией Международного комитета Красного Креста в Луганске, сообщает РИА Новости.
Дипломат привел статистику, отметив, что с 1 января по 1 апреля текущего года украинские войска атаковали 56 объектов здравоохранения. При этом итоговые данные за май еще не подведены.
Мирошник акцентировал внимание на том, что международное право, в частности Женевская конвенция, строго запрещает наносить удары по больницам и клиникам, так как они не могут считаться законными военными целями.
Обращаясь к представителям международной организации, дипломат попросил их донести эту информацию до Киева. «Расскажите об этом украинской стороне, пусть они узнают об этом», –подчеркнул Мирошник, напомнив о недопустимости атак на медицинскую инфраструктуру.
Ранее Мирошник сообщал, что апреле 667 мирных жителей России пострадали из-за атак ВСУ, а ещё минимум 100 человек погибли, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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