В Москве побит температурный рекорд ноября
По данным метеостанции, находящейся в районе ВДНХ в Москве, в столице к 10:00 субботы температура воздуха поднялась до 9,6 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
«В городе побит температурный рекорд для 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений», - пояснил представитель метеобюро.
По его словам, предыдущий максимум дня был зафиксирован 12 ноября 2010 года - 9,3 градуса.
Синоптик также заверил, что рост температуры продолжится. В столичном регионе аномально теплая погода сохранится до конца выходных дней.
К середине следующей недели арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ТАСС.
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