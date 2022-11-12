Синоптик спрогнозировал первый снег на юге России в конце предстоящей недели
Арктическое вторжение принесет в южные регионы России погоду предзимья с морозом по ночам и первым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ТАСС.
«На юге России в эти выходные дни еще господствует антициклон, будет сухо, солнечно и тепло. А вот в середине следующей недели начнется похолодание, которое к следующим выходным дням завершится мокрым снегом на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края», — отметил синоптик.
По словам Синенкова, в понедельник в Волгограде похолодает до 5 градусов, далее температура воздуха в дневные часы не будет превышать 2-3 градусов, по ночам ожидается 3-5 градусов мороза, а в конце недели — снег с дождем. Аналогичная погода установится к концу следующей недели в Ростове-на-Дону.
При этом в Краснодаре похолодает во вторник: днем синоптики обещают до 6-8 градусов, по ночам - до нуля. С пятницы в столице Кубани пойдет мокрый снег.
В то же время в Сочи сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов. К пятнице на курорте пройдут дожди.
«Не будет резкого похолодания и в Ялте: всю неделю - в пределах 11-13 градусов в дневные часы, в среду-пятницу возможны небольшие дожди», — добавил Синенков.
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