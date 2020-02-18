В Москве побит температурный рекорд 71-летней давности

18 февраля 202010:18

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве. В 5 часов утра вторника, 18 февраля, столбик термометра на центральной метеостанции столицы на ВДНХ поднялся до + 5 градусов. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Таким образом, был побит температурный рекорд этого дня 1949 года. Тогда синоптики зафиксировали температура воздуха в 4,4 градуса тепла.

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Между тем, в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает Москва 24.

Вместе с тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.



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ФОТО: flickr.com
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