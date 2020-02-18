Богатейший человек в мире направит на борьбу с изменениями климата 10 млрд долларов

Миллиардер объявил, что инвестирует 10 млрд долларов в экологию. Деньги планируется выдавать в виде грантов экологических активистов с лета нынешнего года, пишут «Известия». Организация будет заниматься финансированием проектов неправительственных организаций и ученых, занимающихся активной борьбой с последствиями изменения климата.

«Земля — это единственное, что всех нас объединяет, давайте же защищать ее вместе!» — приводит слова из поста миллиардера издание «Газета.ру».

Состояние Джеффа Безоса оценивается в 130 млрд долларов.

Несмотря на то, что зимы в последние годы становятся всё теплее, специалисты не торопятся с выводами и обобщениями. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в эфире НСН объяснил, что погода стала непредсказуемой, и даже длительные периоды наблюдения пока не позволяют точно сказать, что именно является тенденцией.



