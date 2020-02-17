Вильфанд пообещал морозы в марте

17 февраля 202010:42

В марте в европейской части России возможны сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов. По его словам, также в первый месяц весны не исключен снег, сообщает Москва 24.

Москвичам рассказали об аномальной погоде на выходных

Вместе с тем ранее Вильфанд предрекал ранний приход весны в этом году из-за аномально теплой зимы, сообщает RT. Синоптик отмечал, что снежный покров не смог окончательно сформироваться, а водоемы остались без толстого слоя льда.

В Москве в понедельник, 17 февраля, ожидается сильные ветер, порывы которого будут достигать 14–19 метров в секунду. Ранее Гидрометцентр прогнозировал в начале недели очень теплую погоду в столице. Согласно прогнозам, температура воздуха может подняться до +7 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода