Вильфанд пообещал морозы в марте
В марте в европейской части России возможны сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов. По его словам, также в первый месяц весны не исключен снег, сообщает Москва 24.
Вместе с тем ранее Вильфанд предрекал ранний приход весны в этом году из-за аномально теплой зимы, сообщает RT. Синоптик отмечал, что снежный покров не смог окончательно сформироваться, а водоемы остались без толстого слоя льда.
В Москве в понедельник, 17 февраля, ожидается сильные ветер, порывы которого будут достигать 14–19 метров в секунду. Ранее Гидрометцентр прогнозировал в начале недели очень теплую погоду в столице. Согласно прогнозам, температура воздуха может подняться до +7 градусов.
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