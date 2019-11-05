Синоптики рассказали, как долго в столице продержится аномальное тепло
В течение этой короткой рабочей недели в столице будет облачно, дождливо и тепло. Как пишет RT, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что, к примеру, в среду в мегаполисе будет около 12 градусов со знаком плюс. В тёмное время суток не меньше 8 градусов тепла. При этом синоптики отметил, что до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В четверг днём в столичном регионе будет около +8. Такие же температурные показатели ожидаются в пятницу и субботу.
Несмотря на то, что в столице прогнозируется похолодание, температура воздуха всё равно будет заметно превышать климатическую норму ноября, добавил Михаил Леус.
Ранее НСН писала, что в центральную часть России на этой неделе придёт аномальное тепло. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели.
По данным сервиса «Гисметео», в Курганской и Свердловской областях на следующей неделе температура поднимется до плюс трех-четырех градусов, как и на Южном Урале и в Прикамье.
Ямал и в Югра останутся в полюсе холода. В регионах температура понизится до минус 25 градусов. В Тюменской области немного теплее - около минус 19 градусов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Захарова: Самолету с вице-премьером РФ запретили влетать в Эстонию
- Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%
- Россия увеличит размер материальной помощи Африке
- Минфин оценил доходы бюджета из-за повышения НДС
- В России может снова появиться понятие «военная тайна»