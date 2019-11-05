Синоптики рассказали, как долго в столице продержится аномальное тепло

В течение этой короткой рабочей недели в столице будет облачно, дождливо и тепло. Как пишет RT, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что, к примеру, в среду в мегаполисе будет около 12 градусов со знаком плюс. В тёмное время суток не меньше 8 градусов тепла. При этом синоптики отметил, что до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В четверг днём в столичном регионе будет около +8. Такие же температурные показатели ожидаются в пятницу и субботу.

Несмотря на то, что в столице прогнозируется похолодание, температура воздуха всё равно будет заметно превышать климатическую норму ноября, добавил Михаил Леус.