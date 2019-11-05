Синоптики рассказали, как долго в столице продержится аномальное тепло

5 ноября 201911:19

В течение этой короткой рабочей недели в столице будет облачно, дождливо и тепло. Как пишет RT, об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист подчеркнул, что, к примеру, в среду в мегаполисе будет около 12 градусов со знаком плюс. В тёмное время суток не меньше 8 градусов тепла. При этом синоптики отметил, что до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В четверг днём в столичном регионе будет около +8. Такие же температурные показатели ожидаются в пятницу и субботу.

Несмотря на то, что в столице прогнозируется похолодание, температура воздуха всё равно будет заметно превышать климатическую норму ноября, добавил Михаил Леус.

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Ранее НСН писала, что в центральную часть России на этой неделе придёт аномальное тепло. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели.

По данным сервиса «Гисметео», в Курганской и Свердловской областях на следующей неделе температура поднимется до плюс трех-четырех градусов, как и на Южном Урале и в Прикамье.

Ямал и в Югра останутся в полюсе холода. В регионах температура понизится до минус 25 градусов. В Тюменской области немного теплее - около минус 19 градусов.

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ФОТО: pixabay.com
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