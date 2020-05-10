В Москве пересчитали нарушителей режима самоизоляции в День Победы
В День Победы, 9 мая, было зафиксировано менее тысячи нарушений режима самоизоляции в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова. Он подчеркнул, что в минувшую субботу было составлено 990 протоколов о нарушении режима – это самым низкий показатель за весь период действия ограничительных мер.
Ранее Данчиков заявил, что использование жителями Москвы только одного средства защиты — или маски, или перчаток — будет считаться нарушением.
«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф всё равно будет», — отметил он.
Данчиков напомнил, что нарушителям режима на рабочем месте или в магазине придется заплатить 4 тысячи рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тысяч.
Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о введении в столице с 12 мая обязательного ношения масок и перчаток. Информацию об этом градоначальник опубликовал на своём личном сайте.
Ношение масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, во время поездок на всех видах общественного транспорта и в такси. По словам Собянина, вводя такое требование, власти не усиливают ограничения, а – наоборот – предпринимают усилия к возвращению к обычной жизни.
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