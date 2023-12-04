В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей

Злоумышленники обманули московскую пенсионерку на 28 миллионов рублей, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Россиянка лишилась миллиона рублей и квартиры после беседы с аферистами

Мошенник позвонил 66-летней женщине, представился дознавателем и заявил, что неизвестный предъявил генеральную доверенность и пытается завладеть ее имуществом. Аферисты попросили женщину провести «фиктивную» сделку по продаже квартиры.

Пенсионерка сняла со счетов все накопления и перевела преступникам, после чего получила документы для продажи квартиры и оформила сделку за 27 миллионов рублей.

В гостинице женщина отдала аферистам 28 миллионов. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее 93-летняя москвичка отдала 10,7 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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