В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 28 млн рублей

Мошенник позвонил 66-летней женщине, представился дознавателем и заявил, что неизвестный предъявил генеральную доверенность и пытается завладеть ее имуществом. Аферисты попросили женщину провести «фиктивную» сделку по продаже квартиры.

Пенсионерка сняла со счетов все накопления и перевела преступникам, после чего получила документы для продажи квартиры и оформила сделку за 27 миллионов рублей.

В гостинице женщина отдала аферистам 28 миллионов. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее 93-летняя москвичка отдала 10,7 миллиона рублей мошенникам, которые представились сотрудниками банка, передает «Радиоточка НСН».

