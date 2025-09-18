«Главное - не переборщить»: Путин одобрил идею налога на роскошь
В вопросе введения так называемого налога на роскошь, главное - не переборщить. Как пишет RT, об этом на встрече с лидерами фракций Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что данная идея вполне разумная, напомнив, что налоги для граждан с высокими доходами в своё время повышали в США - во время Вьетнамской и Корейской войн.
«В принципе, и мы так делаем... когда люди видят, что их средства «окрашены», идут на конкретное благородное дело... у нас люди очень патриотично настроены и не жадничают», - заключил глава государства.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что для сверхбогатых россиян следует ввести налог на роскошь и специальный налог на состояние, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
