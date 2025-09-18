Суд вернул государству имущество издательства «Музыка»
Перовский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил вернуть в собственность государства акции и имущество компании «Издательство «Музыка». Об этом сообщает РИА Новости.
Ответчиками по делу выступили гражданин США Марк Зильберквит, его супруга Елена, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО «Издательство «Гамма-Пресс». В качестве третьих лиц указаны АО «Издательство «Музыка», ООО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон» и АО «ВТБ Регистратор».
По версии надзорного ведомства, крупнейшее нотное хранилище страны оказалось под контролем Зильберквита в результате незаконной приватизации. Прокуратура утверждает, что, возглавив издательство в 2004 году, он нарушил требования законодательства, фактически присвоил имущество предприятия, оцифровал печатные тиражи и ограничил их свободное использование в России. После этого, как указано в иске, он начал заключать контракты на печать музыкальной литературы от имени компании.
История издательства «Музыка» ведет отсчет с XIX века, его фонды названы Генпрокуратурой «богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, составляющих культурное достояние многонационального народа России», передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru