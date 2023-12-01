Россиянка лишилась миллиона рублей и квартиры после беседы с аферистами

В первый раз злоумышленники связались со своей жертвой в середине сентября. Аферист представился полицейским, несколько позже в разговор вступил «специалист ЦБ». Преступники убедили россиянку в том, что некая челябинская компания продала ее квартиру. Чтобы вернуть жилье, женщина якобы должна была перечислить деньги на специальный счет. По словам потерпевшей, злоумышленники звонили ей каждый день.

Жертва мошенников взяла кредит на 420 тысяч рублей и перевела деньги аферистам. Впоследствии она заняла у банка еще столько же и сняла с кредитной картой 100 тысяч рублей. Кроме того, женщина продала квартиру по заниженной стоимости и передала вырученные деньги «курьеру». В общей сложности мошенники причинили жительнице Новосибирска ущерб в размере более четырех миллионов рублей.

Потеряв квартиру, женщина попросили помощи у юристов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, расследованием занимается прокуратура.

Ранее 93-летняя жительница Москвы отдала мошенникам более 10,7 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

