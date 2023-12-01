Россиянка лишилась миллиона рублей и квартиры после беседы с аферистами
Жертвой телефонных мошенников стала жительница Новосибирска. После беседы с ними она потеряла жилье и взяла два кредита. Об этом сообщил канал «Вести Новосибирск».
В первый раз злоумышленники связались со своей жертвой в середине сентября. Аферист представился полицейским, несколько позже в разговор вступил «специалист ЦБ». Преступники убедили россиянку в том, что некая челябинская компания продала ее квартиру. Чтобы вернуть жилье, женщина якобы должна была перечислить деньги на специальный счет. По словам потерпевшей, злоумышленники звонили ей каждый день.
Жертва мошенников взяла кредит на 420 тысяч рублей и перевела деньги аферистам. Впоследствии она заняла у банка еще столько же и сняла с кредитной картой 100 тысяч рублей. Кроме того, женщина продала квартиру по заниженной стоимости и передала вырученные деньги «курьеру». В общей сложности мошенники причинили жительнице Новосибирска ущерб в размере более четырех миллионов рублей.
Потеряв квартиру, женщина попросили помощи у юристов. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, расследованием занимается прокуратура.
Ранее 93-летняя жительница Москвы отдала мошенникам более 10,7 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тысячи грузовиков
- Трейлер GTA VI выйдет 5 декабря
- Россиянка лишилась миллиона рублей и квартиры после беседы с аферистами
- Гергиев назвал огромной ответственностью пост гендиректора Большого театра
- «Хочет курить»: Сын Боярского рассказал о состоянии отца
- Пилот «Формулы 1» Ферстаппен заработал больше всех в сезоне 2023 года
- СМИ: В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле
- Министр культуры Любимова прокомментировала назначение Гергиева в Большой театр
- СМИ: Следствие потребовало арестовать певца Шарлота
- В Брянске открылся первый вытрезвитель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru