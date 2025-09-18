В США трагически погиб актер из сериалов «Зачарованные» и «Главный госпиталь»

Кристенсен отметил, что Янг отличался глубокой преданностью искусству и стремился поддерживать творческих людей. В частности, он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.

Янг был известен по ролям в популярных телесериалах «Анатомия страсти», «Главный госпиталь», «Зачарованные», «Ангелы Чарли» и других проектах. Помимо актерской карьеры он занимался фотографией, сотрудничал с изданиями Vanity Fair, Vogue, Elle, а среди его моделей были Сара Мишель Геллар и Дэвид Харбор, передает «Радиоточка НСН».

