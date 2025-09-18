В США трагически погиб актер из сериалов «Зачарованные» и «Главный госпиталь»
Американский актер и фотограф Брэд Эверетт Янг погиб в возрасте 46 лет в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает издание The Hollywood Reporter.
По данным представителя актера Пола Кристенсена, авария произошла поздно вечером 14 сентября на автостраде Вентура в Калифорнии. Машина, двигавшаяся по встречной полосе, врезалась в автомобиль Янга, который находился за рулем один. Артист скончался на месте, а виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.
Кристенсен отметил, что Янг отличался глубокой преданностью искусству и стремился поддерживать творческих людей. В частности, он основал некоммерческую организацию, которая помогала сохранять художественные и музыкальные программы в школах.
Янг был известен по ролям в популярных телесериалах «Анатомия страсти», «Главный госпиталь», «Зачарованные», «Ангелы Чарли» и других проектах. Помимо актерской карьеры он занимался фотографией, сотрудничал с изданиями Vanity Fair, Vogue, Elle, а среди его моделей были Сара Мишель Геллар и Дэвид Харбор, передает «Радиоточка НСН».
