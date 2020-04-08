В Москве парковка для медицинских работников станет бесплатной
Департамент транспорта Москвы объявил о том, что в городе парковка для медицинских работников станет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, соответствующее поручение сделал мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что мера начнет действовать в ближайшее время. На данный момент ведется формирование реестра медработников совместно с депздравом.
Ранее премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны из-за распространения коронавируса. Соответсвующее письмо премьер-министру направил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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