В Москве парковка для медицинских работников станет бесплатной

Департамент транспорта Москвы объявил о том, что в городе парковка для медицинских работников станет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, соответствующее поручение сделал мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что мера начнет действовать в ближайшее время. На данный момент ведется формирование реестра медработников совместно с депздравом.

Ранее премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны из-за распространения коронавируса. Соответсвующее письмо премьер-министру направил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.



