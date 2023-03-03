В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица

3 марта в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

Температура будет около 0 градусов. В ночь на субботу — до 4 градусов мороза.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу ожидается до 7 градусов ниже ноля.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Погода В МосквеГололед
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