В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица
3 марта 202306:52
3 марта в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Температура будет около 0 градусов. В ночь на субботу — до 4 градусов мороза.
В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу ожидается до 7 градусов ниже ноля.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru