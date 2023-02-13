Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

В этом году не стоит рассчитывать на досрочный приход весны, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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«В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет», – сообщил синоптик.

Он не исключил, что типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды.

При этом средняя температура воздуха в первом месяце весны будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Апрель и май будут более прохладными.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ПогодаЕвгений Тишковец
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