Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России
В этом году не стоит рассчитывать на досрочный приход весны, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет», – сообщил синоптик.
Он не исключил, что типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды.
При этом средняя температура воздуха в первом месяце весны будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Апрель и май будут более прохладными.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна в Москве может наступить на пять дней раньше.
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