Синоптик Леус пообещал раннюю весну в Москве
Ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна может наступить на пять дней раньше.
«Если учесть, что температура уже выше нормы, то можно предположить, что весна в этом году придет на пять дней раньше — 20 марта», - цитирует Леуса «Вечерняя Москва».
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сейчас погода не соответствует климатической норме, но уже к концу первой декады февраля температура будет соответствовать времени года.
«Погода будет неоднородной — морозы, оттепели», - уточнил Вильфанд.
Он также отметил, что средние показатели за последние 30 лет говорят о том, что в первом месяце весны превалирует минусовая температура и в Москве лежит плотный слой снега.
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