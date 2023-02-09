Синоптик Леус пообещал раннюю весну в Москве

Ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что весна может наступить на пять дней раньше.

«Если учесть, что температура уже выше нормы, то можно предположить, что весна в этом году придет на пять дней раньше — 20 марта», - цитирует Леуса «Вечерняя Москва».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сейчас погода не соответствует климатической норме, но уже к концу первой декады февраля температура будет соответствовать времени года.

«Погода будет неоднородной — морозы, оттепели», - уточнил Вильфанд.

Он также отметил, что средние показатели за последние 30 лет говорят о том, что в первом месяце весны превалирует минусовая температура и в Москве лежит плотный слой снега.



