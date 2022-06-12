В Москве ожидается 26-градусная жара
12 июня 202209:20
Жителей Москвы 12 июня ожидает переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр России.
При этом температура поднимется до 26 градусов. В ночь на 13 июня в мегаполисе похолодает до 13 градусов.
Напомним, воздух в Москве 9 июня прогрелся до 28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Этот день стал самым жарким с начала года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru