В Москве ожидается 26-градусная жара

Жителей Москвы 12 июня ожидает переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, сообщает Гидрометцентр России.

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При этом температура поднимется до 26 градусов. В ночь на 13 июня в мегаполисе похолодает до 13 градусов.

Напомним, воздух в Москве 9 июня прогрелся до 28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Этот день стал самым жарким с начала года.

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ФОТО: РИА Новости
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