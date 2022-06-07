Вильфанд рассказал об «июльской» погоде в Москве к концу недели
В конце недели температура в Москве будет соответствовать показателям второй половины июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, ночью ожидается 14-16 градусов, днем — 24-27 градусов. Существенных осадков не будет. Это связано с тем, что Москва окажется в западной периферии острога высокого давления.
При этом поверхность почвы не будет охлаждаться за счет препятствия облаков.
Напомним, купальный сезон в Москве можно открывать уже на следующей неделе.
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