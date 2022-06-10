9 июня стало самым жарким днем в Москве с начала года
10 июня 202201:35
Воздух в Москве 9 июня прогрелся до 28 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, этот день стал самым жарким с начала года.
Жара в московском регионе будет сильной, однако непродолжительной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru