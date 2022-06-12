В Москве открывается «Новый McDonald’s» на Пушкинской

Первые 14 ресторанов McDonald’s заработают Москве и области после почти трехмесячного перерыва под новым брендом.

На новом логотипе российского McDonald’s будут изображены картофель фри и бургер

Открытие состоится 12 июня в 11:00. При этом флагманский ресторан на Пушкинской площади в Москве откроется в полдень.

Напомним, бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак». Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».

В мае стало известно, что сеть McDonald's в России приобрел один из франчайзи ресторанов Александр Говор, рестораны продолжат работу под новым брендом.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваРесторанMcDonald’s
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