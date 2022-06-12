В Москве открывается «Новый McDonald’s» на Пушкинской
Первые 14 ресторанов McDonald’s заработают Москве и области после почти трехмесячного перерыва под новым брендом.
Открытие состоится 12 июня в 11:00. При этом флагманский ресторан на Пушкинской площади в Москве откроется в полдень.
Напомним, бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак». Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».
В мае стало известно, что сеть McDonald's в России приобрел один из франчайзи ресторанов Александр Говор, рестораны продолжат работу под новым брендом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+7 305 / сут.
Умерли
380 тыс.+142 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+9 159 / сут.
- В Москве открывается «Новый McDonald’s» на Пушкинской
- Рогозин: Роскосмос возобновил переговоры с европейцами о запуске миссии «ЭкзоМарс»
- WP: созданный Google ИИ обладает сознанием
- Киссинджер призвал не забывать о России
- В центре Москвы ограничили движение транспорта
- Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России
- В России выявлен субвариант «омикрона»
- В Ленинградской области ведется проверка после взрыва газа в доме
- Посол: с завода «Азот» в Северодонецке выходят люди
- Диетолог назвала способ определить нитратные арбузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru