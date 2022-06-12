В Москве открывается «Новый McDonald’s» на Пушкинской

Открытие состоится 12 июня в 11:00. При этом флагманский ресторан на Пушкинской площади в Москве откроется в полдень.

Напомним, бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак». Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».

В мае стало известно, что сеть McDonald's в России приобрел один из франчайзи ресторанов Александр Говор, рестораны продолжат работу под новым брендом.

