На новом логотипе российского McDonald’s будут изображены картофель фри и бургер
9 июня 202210:47
В пресс-службе сети ресторанов McDonald's официально презентовали новый бренд, под которым будет выпускаться еда.
Бренд включает в себя символы ресторана — две схематичные картошки-фри и бургер.
Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru