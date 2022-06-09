На новом логотипе российского McDonald’s будут изображены картофель фри и бургер

Служба занятости Москвы составила обзор летних вакансий В отелях и глэмпингах Подмосковья на лето забронированы 85% мест Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора на размещение плоскостной парковки в ЦАО «Секс, наркотики и рок-н-ролл» - очередная встреча медиков с москвичами в рамках «Здоровой Москвы»