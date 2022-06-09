На новом логотипе российского McDonald’s будут изображены картофель фри и бургер

В пресс-службе сети ресторанов McDonald's официально презентовали новый бренд, под которым будет выпускаться еда.

Бренд включает в себя символы ресторана — две схематичные картошки-фри и бургер.

Ранее McDonald's направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности еще три заявки на регистрацию возможных названий. Согласно электронной базы ведомства, компания хочет «застолбить» товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас».

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ФОТО: Новый логотип "Макдональдса"
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