Рестораны McDonald's на картах «Яндекса» переименовали в «Мак»

Бывшие рестораны McDonald's в Москве в сервисе «Яндекс.Карты» переименовали в «Мак».

Приложение бывшего McDonald's временно назвали «Мой Бургер»

В частности, новое название указано у заведений, находящихся в районе станций метро «Улица 1905 года», «Пушкинская», «Проспект Мира», «Дмитровская», «Сокольники», «Кузьминки» и других.

Кроме того, в «Яндекс.Картах» отмечается, что рестораны «закрыты до воскресенья».

Ранее стало известно, что ряд заведений бывшего McDonald's откроется под новым брендом 12 июня. Владелец заведений уже представил новый логотип сети, однако новое название пока не было обнародовано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:McDonald’sРесторанМосква
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