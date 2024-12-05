В Москве открывается ГУМ-каток
5 декабря в Москве состоится торжественное открытие ГУМ-катка.
Одновременно начнет работу традиционная ГУМ-ярмарка. С 6 декабря каток будет доступен для всех желающих. Посетителей ярмарки ждут карусели, пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах можно будет купить национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.
Каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30.
Ранее самый большой каток Москвы на пять тысяч человек открылся на ВДНХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Москве открывается ГУМ-каток
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