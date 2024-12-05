В Москве открывается ГУМ-каток

Одновременно начнет работу традиционная ГУМ-ярмарка. С 6 декабря каток будет доступен для всех желающих. Посетителей ярмарки ждут карусели, пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах можно будет купить национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.

Каждую субботу на льду ГУМ-Катка под руководством опытных тренеров гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.

Каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30.

Ранее самый большой каток Москвы на пять тысяч человек открылся на ВДНХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

