СМИ: В Екатеринбурге открыли пивной каток
Энтузиасты залили в Екатеринбурге каток, лёд на котором сделан не из воды, а из пива, сообщает «Московский комсомолец».
Хмельной каток решила в целях рекламы создать местная пивоварня. На это у неё ушло 400 литров пенного напитка.
Отмечается, что проект является экспериментальным, с его помощью пивовары решили выяснить, появится у пива странный запах и выдержит ли хмельной лёд февральскую погоду.
В следующем году авторы пивного катка намерены повторить свой эксперимент с привлечением других пивоваров, и устроить настоящий городской праздник.
Ранее генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки заявил, что мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru