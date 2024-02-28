СМИ: В Екатеринбурге открыли пивной каток

Хмельной каток решила в целях рекламы создать местная пивоварня. На это у неё ушло 400 литров пенного напитка.

Отмечается, что проект является экспериментальным, с его помощью пивовары решили выяснить, появится у пива странный запах и выдержит ли хмельной лёд февральскую погоду.

В следующем году авторы пивного катка намерены повторить свой эксперимент с привлечением других пивоваров, и устроить настоящий городской праздник.

Ранее генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки заявил, что мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

