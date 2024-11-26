Самый большой каток Москвы на пять тысяч человек открылся на ВДНХ

Самый большой каток российской столицы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров открылся 26 ноября на ВДНХ. На нём одновременно могу кататься почти пять тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Дорожки для катания проложены вдоль главной аллеи выставки, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, предусмотрены камеры хранения. Посетители также могут купить горячую еду и напитка, оборудована детская зона.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новшеством нынешнего сезона стали открытые трибуны для зрителей в районе фонтана «Дружба народов». С них удобно наблюдать за ледовыми шоу.