В Москве открыли пункты раздачи горячих безалкогольных напитков
Пункты раздачи горячих безалкогольных напитков открыли в московских парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Жители и гости столицы могут бесплатно угоститься горячими чаем, кофе и глинтвейном на подведомственных департаменту культуры площадках.
«Здесь открылись пункты для их бесплатной раздачи, чтобы посетители комфортнее себя чувствовали в холодную погоду», — указали власти.
Так, в саду «Эрмитаж» чай будут раздавать с 11.00 до 17.00 в павильонах проката у катков, с 13.00 до 23.00 — на катке с натуральным покрытием. Также в 11-17 часов горячие напитки будут доступны в трех местах в Парке Горького, парках «Северное Тушино» и Дружбы. Кроме того, гостям парка «Фили» с 11.00 до 17.00 будут предлагать горячий чай, с 10.00 до 18.00 — безалкогольный глинтвейн.
Бесплатные горячие напитки приготовили также для посетителей Перовского и Измайловского парков, парка у прудов «Радуга», парков «Красная Пресня» и «Ходынское поле», зон отдыха «Терлецкая дубрава» и «Красногвардейские пруды», музеев-заповедников «Коломенское» и «Царицыно».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru