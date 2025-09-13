В Москве открыли дело о наследстве актрисы Талызиной

Дело о наследстве открыли после смерти актрисы, народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Талызина Валентина Илларионовна… Наследственное дело открыто», — указано в юридических материалах.

Процедуру запустил нотариус в Москве.

Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что артистка боролась с онкологическим заболеванием.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
