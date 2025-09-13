СМИ: Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Движение хуситов «Ансар Аллах» ударило по Тель-Авиву в Израиле «гиперзвуковой баллистической ракетой» «Palestine-2» («Палестина-2»). Об этом сообщает телеканал хуситов «Al Masirah» со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сариу.
По его словам, ракета с разделяющейся головной частью поразила ряд целей в районе Яффо.
До этого премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по членам переговорной группы ХАМАС в Дохе 9 сентября расценивается как акт государственного терроризма.
Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в интервью НСН заметил, что обвинения Ирана в помощи хуситам являются попыткой очернить страну перед мировым сообществом.
