СМИ: Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

Движение хуситов «Ансар Аллах» ударило по Тель-Авиву в Израиле «гиперзвуковой баллистической ракетой» «Palestine-2» («Палестина-2»). Об этом сообщает телеканал хуситов «Al Masirah» со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сариу.

По его словам, ракета с разделяющейся головной частью поразила ряд целей в районе Яффо.