Ученые открыли новый вид динозавров

Останки указывают на то, что этот вид динозавров жил примерно 125 миллионов лет назад, а в общей сложности у него было 149 костей. Его назвали Comptonatus Chasei в честь покойного охотника за ископаемыми Ника Чейза.



Этот вид принадлежит к группе травоядных. Динозавр мог весить более тонны, что сопоставимо с весом большого самца американского бизона. В настоящее время исследователи пытаются понять назначение каждой из найденных костей.



Нового Comptonatus Chasei добавили в коллекцию Музея острова динозавров в Сэндауне.

Ранее во время прогулки с собакой мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, напоминает RT.

