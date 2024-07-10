Ученые открыли новый вид динозавров
На острове Уайт в Великобритании обнаружили окаменелости ранее неизвестного науке вида динозавров, пишет Daily Mail.
Останки указывают на то, что этот вид динозавров жил примерно 125 миллионов лет назад, а в общей сложности у него было 149 костей. Его назвали Comptonatus Chasei в честь покойного охотника за ископаемыми Ника Чейза.
Этот вид принадлежит к группе травоядных. Динозавр мог весить более тонны, что сопоставимо с весом большого самца американского бизона. В настоящее время исследователи пытаются понять назначение каждой из найденных костей.
Нового Comptonatus Chasei добавили в коллекцию Музея острова динозавров в Сэндауне.
Ранее во время прогулки с собакой мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru