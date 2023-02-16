В Москве откроют центр психологической помощи для демобилизованных и их семей
В Москве 22 февраля откроют центр помощи демобилизованным и их семьям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Московской службы психологической помощи населению Нину Петроченко.
Психологическую помощь нуждающимся будут оказывать опытные специалисты, ранее работавшие в военкоматах после объявления частичной мобилизации.
По словам главного психиатра Москвы Георгия Костюка, к открытию центра помощи столица готовилась в течение трех последних месяцев, он будет расположен на улице Сергия Радонежского.
Ранее украинский военный психолог рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются солдаты ВСУ на фронте.
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