В Москве остановился рост числа госпитализаций с коронавирусом
4 ноября 202120:50
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице остановился рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам градоначальника, число госпитализаций в течение последней недели держится на уровне 1,5 тысяч, на предыдущей этот показатель был на уровне 1,6-1,7 тысяч.
Также Собянин оценил уровень вакцинации населения. Он рассказал, что в городе полную вакцинацию уже прошли 4,5 млн человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru