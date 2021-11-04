В Москве остановился рост числа госпитализаций с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице остановился рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам градоначальника, число госпитализаций в течение последней недели держится на уровне 1,5 тысяч, на предыдущей этот показатель был на уровне 1,6-1,7 тысяч.

Также Собянин оценил уровень вакцинации населения. Он рассказал, что в городе полную вакцинацию уже прошли 4,5 млн человек.



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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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